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Mendagri: ASN Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa WFH hingga 100%

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |18:29 WIB
Mendagri: ASN Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa WFH hingga 100%
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 100%.

Tito mengatakan pemerintah pusat terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di sejumlah wilayah terdampak, mulai dari Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan.

“Jadi, kami selalu melakukan komunikasi tingkat provinsi dulu ya, untuk Provinsi Banten, kemudian Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tito saat konferensi pers, Minggu (6/9/2026).

Menurut Tito, pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi akibat erupsi berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan.

“Kemarin Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Ini sektornya terutama adalah di tingkat kabupaten/kota, ya. Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga proses belajar mengajar dapat dilakukan respons, misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya,” ujarnya.

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