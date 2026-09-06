Kendalikan Abu Vulkanik, Pemprov DKI Lakukan Water Mist di Sejumlah Ruas Jalan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar water mist di sejumlah ruas Jalan Jakarta, mulai 6 September 2026. Hal tersebut sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Jakarta.

"Langkah yang selanjutnya kami lakukan adalah sore hari ini akan dilakukan kegiatan water mist, yang mana mulai pukul 16.00 WIB hari ini kita lakukan kegiatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2026).

Dalam pelaksanaan water mist perdana ini, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan tiga kendaraan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta sekitar 17-20 kendaraan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Ia memastikan kegiatan water mist tidak hanya dilakukan hari ini, tetapi akan terus digelar hingga kondisi sebaran abu vulkanik di Jakarta membaik. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan partikulat di udara sehingga masyarakat dapat meminimalkan dampak paparan abu vulkanik.

"Water mist ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk membantu mengendalikan debu atau partikulat yang ada di udara sekaligus menjaga kualitas udara di ruang-ruang aktivitas masyarakat," ucap Uus.