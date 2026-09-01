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Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |05:02 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan cerah pada hari ini, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca seluruh wilayah administrasi Jakarta diprediksi cerah. Kondisi tersebut mencakup Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara kondisi berbeda diprakirakan terjadi di wilayah Bogor. Yakni, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi berawan.

Adapun wilayah Bekasi diprakirakan cerah. Kondisi tersebut terjadi baik di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Depok yang akan mengalami cuaca cerah. Untuk wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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