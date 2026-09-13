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Serda Ahmad Tewas Diduga Dikeroyok Senior, TNI AU Tahan Pelaku Penganiayaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |08:49 WIB
Serda Ahmad Tewas Diduga Dikeroyok Senior, TNI AU Tahan Pelaku Penganiayaan
Serda Ahmad Tewas Diduga Dikeroyok Senior/IMG
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JAKARTA - Pusat Polisi Militer TNI AU (Puspomau) melakukan penahanan terhadap terduga pelaku yang diduga menganiaya Serda Ahmad Muzammil Farisa. Perkara ini dipastikan bakal diusut tuntas.

”Sudah ditahan (pelakunya), (korban) bukan dianiaya tapi diadakan pembinaan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Sabtu (12/9/2026).

Nyoman menegaskan, TNI Angkatan Udara berkomitmen mengusut tuntas dugaan pembinaan berlebihan yang menyebabkan Serda AMF meninggal pada Kamis, 10 September 2026, secara transparan.

TNI AU juga memastikan bahwa seluruh fakta terkait dengan peristiwa yang menyebabkan Serda Ahmad meninggal dunia akan diungkap melalui pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.

”Prajurit yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Bagi TNI AU, tidak ada ruang atas tindakan yang melanggar hukum, apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

 

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