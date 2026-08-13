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Asap Merah Putih Akan Hias Langit Jakarta pada HUT Ke-81 RI, Wakasau Tinjau Kesiapan Sistem

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |14:05 WIB
Asap Merah Putih Akan Hias Langit Jakarta pada HUT Ke-81 RI, Wakasau Tinjau Kesiapan Sistem
Seluruh perangkat Smoke System diperiksa kesiapan operasionalnya.
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JAKARTA - TNI Angkatan Udara akan menghiasi langit Jakarta dengan asap merah putih pada peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pekan depan. Untuk memastikan momen itu berjalan lancar, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi S. meninjau langsung kesiapan sistem pembuat asap merah putih yang akan digunakan dalam demo tersebut di Skadron Teknik 021 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Peninjauan pada Rabu (12/8/2026) ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat Smoke System yang disiapkan Tim Bantuan Pemeliharaan Lapangan (Binharlap) Depohar 10, Depohar 20, Depohar 80, dan Dislitbangau berada dalam kondisi siap operasional serta memenuhi aspek keselamatan penerbangan.

Perangkat yang diperiksa meliputi Smokewinder dan Smoke Trail Pod untuk pesawat F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, dan Hawk 109/209. Selain itu, Wakasau juga meninjau Smoke Generating System pada pesawat KT-1B Woong Bee yang akan digunakan untuk menghasilkan asap merah putih saat demo udara.

Dalam kesempatan tersebut, Wakasau menegaskan pentingnya menjadikan faktor keselamatan sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan persiapan maupun pelaksanaan atraksi udara.

"Seluruh personel diminta bekerja secara profesional, teliti, dan disiplin agar penampilan TNI Angkatan Udara pada puncak peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dapat berlangsung aman, lancar, dan optimal," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), Wakasau juga meninjau gladi parsial sebagai bagian dari pematangan demo udara. Gladi tersebut mencakup penyelarasan pola penerbangan, formasi, timing, serta koordinasi antarpenerbang, termasuk pelaksanaan manuver di ruang udara Jakarta sesuai skenario yang telah ditetapkan.

Turut mendampingi Wakasau dalam peninjauan tersebut antara lain Kapuslaiklambangjaau, Asintel Kasau, Pangkodau I, Danlanud Halim Perdanakusuma, Waaslog Kasau, Aslog Kaskoopsudnas, Kadisaeroau, serta sejumlah pejabat TNI AU lainnya.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
TNI AU Wakasau HUT Ke-81 RI
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