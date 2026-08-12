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Istana Ungkap Penerima Tanda Kehormatan Negara, Ada Menteri hingga Pemilik Paten Teknologi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |13:49 WIB
Istana Ungkap Penerima Tanda Kehormatan Negara, Ada Menteri hingga Pemilik Paten Teknologi
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan negara akan diberikan kepada sejumlah tokoh, termasuk menteri yang saat ini masih aktif di kabinet.

Prasetyo mengatakan, penganugerahan tanda kehormatan tersebut akan dilakukan sekitar satu minggu setelah pelaksanaan Upacara Kemerdekaan HUT ke-81 RI.

“Direncanakan satu minggu setelah peringatan Detik-detik Proklamasi,” kata Prasetyo di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Meski belum merinci jumlah tokoh yang akan menerima penghargaan, Prasetyo membenarkan terdapat sejumlah menteri yang masuk dalam daftar penerima tanda jasa dan kehormatan.

“Ya ada beberapa, ada beberapa yang belum pernah, tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo.

 

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