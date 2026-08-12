Jet Tempur Bermanuver di Langit Jakarta Saat Gladi Kotor HUT Ke-81 RI

JAKARTA - Atraksi udara turut mewarnai gladi kotor pertama Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah jet tempur milik Indonesia terlihat melakukan atraksi manuver di langit Jakarta. Atraksi tersebut berlangsung setelah rangkaian gladi kotor upacara yang melibatkan berbagai unsur pasukan dan Paskibraka.

Manuver pesawat tempur tersebut menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 mendatang.

"Baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81 apa namanya, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Halaman Istana Merdeka.

Prasetyo mengaku bangga melihat kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut. Menurutnya, menerbangkan pesawat, khususnya pesawat tempur, bukan pekerjaan yang ringan.

"Dan tadi sudah saudara-saudara lihat, kita cukup bangga ya karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini, meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personel TNI, terutama para pilot kita, penerbang kita, yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400, maupun heli yang itu mempertaruhkan keselamatan, tapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan," katanya.