Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jet Tempur Bermanuver di Langit Jakarta Saat Gladi Kotor HUT Ke-81 RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |13:08 WIB
Jet Tempur Bermanuver di Langit Jakarta Saat Gladi Kotor HUT Ke-81 RI
Pesawat melakukan atraksi udara pada gladi kotor peringatan HUT Ke-81 RI.
A
A
A

JAKARTA - Atraksi udara turut mewarnai gladi kotor pertama Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah jet tempur milik Indonesia terlihat melakukan atraksi manuver di langit Jakarta. Atraksi tersebut berlangsung setelah rangkaian gladi kotor upacara yang melibatkan berbagai unsur pasukan dan Paskibraka.

Manuver pesawat tempur tersebut menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 mendatang.

"Baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81 apa namanya, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Halaman Istana Merdeka.

Prasetyo mengaku bangga melihat kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut. Menurutnya, menerbangkan pesawat, khususnya pesawat tempur, bukan pekerjaan yang ringan.

"Dan tadi sudah saudara-saudara lihat, kita cukup bangga ya karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini, meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personel TNI, terutama para pilot kita, penerbang kita, yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400, maupun heli yang itu mempertaruhkan keselamatan, tapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236474//cadillac_habibie_hingga_mercedes_soeharto_dipamerkan_di_istana-m0sX_large.jpg
Cadillac Habibie hingga Mercedes Soeharto Dipamerkan di Istana Jelang HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236452//petani-sKIP_large.jpg
Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236378//viral-VoDy_large.jpeg
Peristiwa 16 Agustus: Soekarno-Hatta Diculik ke Rengasdengklok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236440//megawati-KsMH_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236436//karnaval_kebudayaan-ldV7_large.jpg
Semarak Karnaval HUT Ke-81 RI di IKN, 1.215 Peserta Tampilkan Ragam Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236397//mensesneg-E9MV_large.jpg
Persiapan HUT Ke-81 RI, Mensesneg: Sudah 99 Persen, Sisanya Serahkan kepada yang di Atas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement