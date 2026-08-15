81 Alutsista Demo Udara HUT ke-81 RI, Jet Tempur F-16 hingga Rafale Belah Langit Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 81 alat utama sistem senjata (alutsista) melakukan gladi bersih demonstrasi udara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Gladi bersih dilakukan pada Sabtu (15/8/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, pesawat-pesawat itu diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma. Pesawat tempur yang terlihat di antaranya F-16, Sukhoi Su-27/30, Hawk 100/200 hingga jet Rafale.

Selain itu, sejumlah pesawat lainnya juga ikut dalam rangkaian demonstrasi udara tersebut. Di antaranya pesawat KT-1B Wong Bee, helikopter Pegasus serta pesawat angkut.

Sebelum pesawat-pesawat itu diterbangkan, para penerbang terlihat mengenakan seragam lengkap. Penerbang juga terlihat lebih dulu melakukan pengecekan terhadap seluruh bagian pesawatnya sebelum kemudian bersiap untuk melakukan penerbangan.

Setelah persiapan selesai, satu per satu pesawat mulai mengudara. Pesawat-pesawat tersebut terlihat terbang dalam sejumlah formasi sesuai dengan jenisnya, mulai dari F-16, Rafale, Hawk hingga KT-1B Wong Bee.

Sejumlah helikopter Pegasus dan pesawat angkut juga terlihat ikut mengudara dalam rangkaian gladi bersih demonstrasi tersebut. Pesawat-pesawat itu kemudian melintas di kawasan udara Jakarta dalam rangka persiapan pelaksanaan demonstrasi udara HUT ke-81 RI.