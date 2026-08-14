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Prabowo Ungkap Menterinya Ada yang Pingsan hingga Operasi karena Kelelahan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:27 WIB
Prabowo Ungkap Menterinya Ada yang Pingsan hingga Operasi karena Kelelahan
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah menteri dan pembantunya di pemerintahan sempat jatuh sakit, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit karena bekerja keras menjalankan tugas.

Prabowo mengatakan, beberapa menterinya bahkan ada yang pingsan, menjalani operasi, hingga mengalami kelelahan akibat padatnya pekerjaan.

“Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapekan,” kata Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, DPD RI, MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo kemudian berseloroh bahwa dirinya berjanji akan memberikan lebih banyak waktu istirahat kepada para menteri, dan pembantunya selama sisa masa jabatannya. Namun, janji tersebut langsung disambut candaan oleh para menteri.

“Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, ‘janji tinggal janji’,” ujar Prabowo disambut tawa.

 

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