Ketua DPD Sebut Capaian Para Presiden RI: Soekarno Bapak Proklamator hingga Jokowi Bapak Infrastruktur



JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin memberikan penghormatan khusus kepada para presiden RI terdahulu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyebut sejumlah capaian dan peran yang telah ditorehkan para pemimpin bangsa pada masa kepemimpinan masing-masing.

“Izinkan kami menundukkan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden republik ini adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing,” kata Sultan.

Sultan menyebut Presiden pertama RI Soekarno sebagai Bapak Proklamator. Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.