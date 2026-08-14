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Ketua DPD Sebut Capaian Para Presiden RI: Soekarno Bapak Proklamator hingga Jokowi Bapak Infrastruktur

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:58 WIB
Ketua DPD Sebut Capaian Para Presiden RI: Soekarno Bapak Proklamator hingga Jokowi Bapak Infrastruktur
Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin memberikan penghormatan khusus kepada para presiden RI terdahulu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyebut sejumlah capaian dan peran yang telah ditorehkan para pemimpin bangsa pada masa kepemimpinan masing-masing.

“Izinkan kami menundukkan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden republik ini adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing,” kata Sultan.

Sultan menyebut Presiden pertama RI Soekarno sebagai Bapak Proklamator. Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.

 

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