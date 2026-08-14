Muzani Kutip Falsafah Jawa: Menang Tanpa Ngasorake

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Menurutnya, persatuan tidak cukup hanya digaungkan, tetapi harus terus dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu, menjaga persatuan berarti menjaga keadilan,” kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Muzani juga menyoroti pentingnya menjaga ruang untuk perbedaan pendapat. Ia mengingatkan agar kritik tidak dimanfaatkan untuk memecah persatuan. Di sisi lain, persatuan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam atau meredam kritik.

“Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan, sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat,” lanjutnya.