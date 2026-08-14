Djarot: Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR, Ada Agenda Lain

Djarot: Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR, Ada Agenda Lain

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Djarot menjelaskan, Presiden ke-5 RI tersebut berhalangan hadir karena memiliki agenda lain.

"Bu Mega tidak ada, Bu Mega ada kegiatan," kata Djarot kepada awak media.

Djarot juga belum dapat memastikan apakah Megawati akan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus di Istana Negara. Sebab, Megawati diketahui kerap mengikuti upacara bendera di internal partai.

"17 Agustus biasa Bu Mega ada upacara di Sekolah Partai," ujarnya.