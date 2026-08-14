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Pantun di Sidang Tahunan MPR, Muzani: Pesan untuk Rakyat, Jangan Saling Menghujat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |10:19 WIB
Pantun di Sidang Tahunan MPR, Muzani: Pesan untuk Rakyat, Jangan Saling Menghujat
Ketua MPR RI, Muzani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menutup pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dengan membacakan tiga pantun. Salah satu pantunnya berisi pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga persatuan dan tidak saling menghujat.

Muzani membacakan pantun tersebut di hadapan peserta sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sebelum membacakan pantun, Muzani terlebih dahulu menyampaikan ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus mengajak seluruh peserta sidang untuk terus menjaga persatuan.

“Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap! Merdeka! Sidang majelis saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum tutup, kami meminta izin untuk membaca tiga buah pantun,” kata Muzani.

Pantun pertama berisi optimisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi ke langit timur. Kita optimis wujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

 

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