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TNI AU Komitmen Usut Tuntas Dugaan Meninggalnya Serda Ahmad

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |19:35 WIB
TNI AU Komitmen Usut Tuntas Dugaan Meninggalnya Serda Ahmad
Kasus Penganiayaan (foto: freepik)
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JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) berkomitmen mengusut tuntas dugaan meninggalnya Serda Ahmad Muzammul Farisa, terkait pembinaan berlebihan.

"Fakta-fakta terkait kejadian tersebut akan diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, prajurit yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Tidak ada ruang bagi tindakan yang melanggar hukum di lingkungan TNI AU," ujarnya.

Lebih lanjut, TNI AU memastikan proses tersebut berjalan transparan, adil, dan tanpa intervensi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Serda Ahmad Muzammil Farisa diduga mengalami penganiayaan di Mess Psikologi Galaksi, Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

(Awaludin)

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