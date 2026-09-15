Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (15/9/2026) berawan.

Melansir laman BMKG, kondisi berawan diprediksi terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Di Kepulauan Seribu, BMKG memprakirakan cuaca berawan. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor juga diprakirakan mengalami cuaca berawan. Kondisi tersebut mencakup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Untuk wilayah Bekasi, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, BMKG juga memprakirakan cuaca berawan pada 15 September 2026. Cuaca berawan turut diprediksi terjadi di Kota Depok.

Bergeser ke wilayah Banten, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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