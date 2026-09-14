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Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Siapa Diganti?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:09 WIB
Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Siapa Diganti?
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan pergantian sejumlah posisi atau reshuffle dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Sejumlah pejabat negara pun terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Dari pantauan iNews Media Group, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terlihat hadir di kompleks Istana Kepresidenan.

Pratikno menyebut dirinya datang ke Istana setelah menerima undangan dari Sekretariat Presiden. Namun, dia belum mengetahui secara pasti agenda pelantikan maupun siapa saja pejabat yang akan dilantik.

"Ada undangan," kata Pratikno saat ditanya mengenai kedatangannya ke Istana, Senin (14/9/2026).

Saat ditanya apakah undangan tersebut berkaitan dengan pelantikan, Pratikno membenarkan informasi tersebut. "Terkait pelantikan katanya," ujarnya.

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