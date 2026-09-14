Rentetan Kecelakaan Laut Berlanjut, 1 Orang Tewas dan 1 Santri Hilang Akibat Kapal Terbalik di Ternate

TERNATE– Kecelakaan kapal kembali terjadi kali ini menimpa perahu pemancing di kawasan Dufa-Dufa, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (13/9/2026). Perahu yang mengangkut empat orang penumpang tersebut terbalik usai diterjang arus deras dan ombak besar.

Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani, membenarkan kejadian kecelakaan perahu terbalik tersebut. Dia menegaskan, bahwa penyisiran dan penyelaman terus dilakukan oleh tim penyelamat.

"Tim SAR gabungan langsung melakukan penyisiran serta penurunan tim penyelam di sekitar titik lokasi tenggelamnya perahu guna menemukan keberadaan satu korban santri yang masih hilang," ujar Iwan Ramdani.

Dua dari empat penumpang berhasil diselamatkan warga. Namun, seorang penumpang dewasa dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lainnya yang merupakan seorang anak santri dinyatakan hilang tenggelam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula saat kapal yang ditumpangi seorang dewasa dan tiga anak-anak sedang memancing ikan tak jauh dari bibir pantai Dufa-Dufa.

Tanpa diduga, gumpalan ombak dan arus laut yang kencang mendadak menghantam perahu hingga terbalik dan tenggelam seketika.

Melihat kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi langsung berupaya melakukan penyelamatan secara swadaya. Dari empat korban, dua anak berhasil dievakuasi ke darat dalam kondisi selamat.

Seorang pria dewasa yang menemani ketiga anak tersebut memancing berujung duka setelah dirinya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sementara itu, satu anak lainnya yang berstatus santri di Ternate hilang terseret arus bawah laut.