Helikopter Dikerahkan Cari Kapal Virgo Transport 8 yang Hilang Kontak di Laut Jawa

JAKARTA - Helikopter HR-3601 dikerahkan untuk mendukung pencarian kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak saat dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Selain itum KN SAR 249 Permadi juga diturunkan dalam operasi ini.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan, KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu (13/09) pukul 08.30 WIB. Armada ini dikerahkan untuk menuju area pencarian Kapal Virgo Transport 8.

"KN SAR 249 Permadi berangkat diawaki oleh 11 orang kru kapal dan membawa 4 orang rescuer Kantor SAR Surabaya juga 2 orang Polairud Polda Jatim" kata Nanang dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Selain itu, Helikopter HR 3601 juga diberangkatkan dari Skuadron 400 Lanudal Juanda pada pukul 08.22 WIB. Helikopter dengan lima kru dan 2 rescuer Kantor SAR Surabaya diperkirakan tiba di Banjarmasin sekitar pukul 10.31 WIB.

Hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan. Personil Pos SAR Sumenep juga berkoordinasi dengan SROP Masalembu untuk memapelkan kejadian ini.