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Kapal Legenda Nusantara Angkut Bahan Kimia Terbakar, 2 Tewas dan Sejumlah ABK Keracunan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |11:32 WIB
Kapal Legenda Nusantara Angkut Bahan Kimia Terbakar, 2 Tewas dan Sejumlah ABK Keracunan
Ilustrasi Kapal Terbakar/AI
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JAKARTA – Kebakaran hebat melanda KM Legenda Nusantara 99 di perairan antara Pulau Selayar dan Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Insiden ini mengakibatkan dua anak buah kapal (ABK) tewas dan sejumlah korban lainnya mengalami keracunan bahan kimia berat.

Kapal yang mengangkut bahan chemical dan alat berat tersebut tengah melakukan pelayaran dari Jakarta menuju Morowali dengan membawa total 13 orang Person on Board (POB).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), percikan api diduga kuat berasal dari kebocoran muatan cairan chemical saat kapal berada di tengah laut. Kondisi mendesak tersebut memaksa seluruh penumpang dan kru kapal dievakuasi di tengah kegelapan malam.

KM KBR Benua 2 yang berada di sekitar lokasi perairan langsung datang memberikan bantuan evakuasi darurat bagi seluruh korban dari atas kapal yang terbakar.

"Total ada 13 POB yang dievakuasi. Tiga orang di antaranya mengalami keracunan serius akibat paparan bahan kimia dan memerlukan penanganan medis darurat," ujar Kasi Ops dan Siaga KPP Basarnas Kendari, Syaiful Wijanarta, dikutip Rabu (2/9/2026).

Proses evakuasi lanjutan dilakukan dengan membawa 12 korban menggunakan KM KBR Benua 2 menuju Pelabuhan Tampo, Kabupaten Muna, untuk selanjutnya dilarikan ke RSUD LM Baharuddin.

Namun, dalam perjalanan menuju rumah sakit, salah satu korban bernama Yudi Bagus (22), pekerja bagian jurusan minyak kapal, dinyatakan meninggal dunia akibat keracunan zat kimia pekat.

 

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