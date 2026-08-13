Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Unit Kapal Terbakar di Muara Baru, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |21:06 WIB
2 Unit Kapal Terbakar di Muara Baru, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kapal terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda dua unit kapal yang terjadi di Jalan Muara Baru, Ujung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 11 unit dan 55 personel petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

“Objek Kapal Tradisional 2 Unit di Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara,” kata Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan sekira pukul 19.39 WIB dari seorang warga yang menghubungi layanan  112. 

“Kemudian pukul 19.48 WIB petugas tiba di lokasi kejadian. Selanjutnya pada pukul 19.50 petugas mulai melakukan operasi pemadaman,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235980//aphi-RAh0_large.jpg
Potensi El Nino Mengintai, Perusahaan Kehutanan dan Sawit Diminta Waspadai Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/338/3235747//kebakaran_kmp_putri_yasmin-spoe_large.jpg
Kebakaran KMP Putri Yasmin, 172 Orang Selamat dan 1 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235600//kemenhub-rRhM_large.png
Kemenhub Gerak Cepat Tangani Kebakaran KMP Putri Yasmin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/340/3235582//kapal_terbakar-Rmkj_large.jpg
KMP Putri Yasmin Terbakar di Selat Lombok, Penumpang Dievakuasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235115//kmp_mutiara_sentosa-DvbL_large.jpg
KNKT Investigasi Penyebab KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar, Beri Ruang dan Waktu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/338/3234915//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-aXUr_large.jpg
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Sejumlah Korban Masih Dirawat karena Sesak Napas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement