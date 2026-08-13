2 Unit Kapal Terbakar di Muara Baru, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda dua unit kapal yang terjadi di Jalan Muara Baru, Ujung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 11 unit dan 55 personel petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

“Objek Kapal Tradisional 2 Unit di Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara,” kata Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan sekira pukul 19.39 WIB dari seorang warga yang menghubungi layanan 112.

“Kemudian pukul 19.48 WIB petugas tiba di lokasi kejadian. Selanjutnya pada pukul 19.50 petugas mulai melakukan operasi pemadaman,” ujarnya.