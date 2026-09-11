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Kapolda Banten Pastikan Life Jacket di Selat Sunda Bukan Milik Kapal Jurnalis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |16:06 WIB
Kapolda Banten Pastikan Life Jacket di Selat Sunda Bukan Milik Kapal Jurnalis
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki di Posko SAR Gabungan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menegaskan jaket pelampung (life jacket) dan pelampung berwarna putih, yang ditemukan dalam operasi pencarian tidak berkaitan dengan rombongan jurnalis. Kedua benda itu ditemukan pada hari ketiga operasi pencarian, Kamis 10 September 2026.

"Hasil temuan hari ketiga yang menemukan life jacket warna oranye, dan pelampung warna putih itu bukan milik atau bukan alat-alat keselamatan yang ada pada kapal (yang ditumpangi jurnalis)," kata Hengki dalam konferensi pers, Jumat (11/9/2026).

Hengki menjelaskan, polisi telah memeriksa pemilik kapal Arupadhatu untuk memastikan hal tersebut. Sandi selaku pemilik kapal kepada polisi menegaskan, bahwa jaket pelampung yang ditemukan tidak sama dengan alat keselamatan yang tersedia di dua kapal miliknya.

"Artinya, temuan tersebut tidak sama dengan yang digunakan pada kapal Arupadhatu 01 dan 02," jelas Hengki.

Dalam kesempatan yang sama, Hengki menyebut Tim SAR Gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap para jurnalis dan kru kapal.

"Sampai dengan hari ini masih dilakukan searching maupun pemantauan langsung di sekitar TKP dengan pembagian beberapa sektor," tandasnya.

 

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