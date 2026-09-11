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5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang di Selat Sunda, Masjid Bimantara Gelar Doa Bersama

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:45 WIB
5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang di Selat Sunda, Masjid Bimantara Gelar Doa Bersama
Masjid Bimantara gelar doa bersama hilangnya 5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang di Selat Sunda (foto: Okezone/Arif Julianto)
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JAKARTA - Jamaah yang akan melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Bimantara, kompleks MNC Tower, Jakarta Pusat, mendoakan keselamatan lima jurnalis dan tiga awak kapal, yang hingga kini masih hilang kontak saat menjalankan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Jumat (11/9/2026).

Dalam kesempatan itu, jamaah diajak mendoakan keselamatan para jurnalis dan awak kapal yang belum ditemukan. Dalam doa yang dipanjatkan, disebutkan bahwa salah satu jurnalis yang masih hilang kontak merupakan pewarta foto iNews Media Group, Yudistiro Pranoto.

"Saya memohon keikhlasan para jamaah sekalian untuk baca Suratul Fatihah. Semoga dengan mukjizat, dengan karomah, dengan fadhilah surah Fatihah yang Bapak-Bapak semua bacakan akan menembus Arasy-Nya Allah, sehingga saudara kita yang sedang bertugas diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keputusan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikembalikan kepada keluarganya dan bisa menjalankan tugas seperti biasa," ujar pengurus DKM Masjid Bimantara, Ustadz H Imam Syafi'e saat memimpin doa.

Adapun lima jurnalis yang hingga kini masih dinyatakan hilang kontak yakni M Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews), Firman Daus (Jurnalis Anadolu Agency), dan Donal Husni (freelance).

Selain lima awak media, tiga awak kapal yang mendukung kegiatan peliputan juga masih belum ditemukan.

 

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