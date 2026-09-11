Jaket Pelampung yang Ditemukan saat Pencarian 5 Jurnalis Masih Diidentifikasi

JAKARTA - Jaket pelampung atau life jacket dan pelampung botol yang ditemukan saat pencarian lima jurnalis di perairan Selat Sunda masih dalam proses identifikasi. Hingga kini, belum diketahui apakah kedua objek tersebut berkaitan dengan delapan orang yang hilang kontak.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, dalam konferensi pers, Jumat (11/9/2026).

"Untuk hasil identifikasi pelampung kami sudah berkoordinasi dengan Polda termasuk Polairud, itu hari ini akan melakukan pendalaman lagi, pemeriksaan tentang objek yang ditemukan," kata Amrad.

Amrad meminta masyarakat bersabar menunggu hasil identifikasi yang dilakukan terhadap kedua objek tersebut. Ia memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan apabila proses identifikasi telah selesai.

"Saya harap bersabar, nanti dari teman-teman polair akan menyampaikan hasil penyelidikan seperti apa," tandasnya.

Sebagai informasi, life jacket dan pelampung botol tersebut ditemukan saat KAL Anyer melakukan operasi pencarian lima jurnalis pada hari ketiga, Kamis (10/9/2026). Kedua benda itu ditemukan di koordinat 06°04'40" Lintang Selatan dan 105°45'17" Bujur Timur.