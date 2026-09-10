Pencarian Jurnalis yang Hilang, Tim SAR Gabungan Temukan 2 Pelampung di Selat Sunda

SERANG — Tim SAR gabungan menemukan dua jaket pelampung di sekitar perairan Selat Sunda dalam operasi pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Kamis (10/9/2026).

"Dua pelampung warna oranye ditemukan tim SAR di sekitar perairan Selat Sunda," demikian dikutip dari iNews TV.

Dalam pencarian tersebut, tim SAR mengerahkan sedikitnya 17 kapal dari berbagai instansi.

Fokus pencarian pada hari ketiga ini diarahkan ke area pesisir pulau-pulau kecil di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau.

Sejak pukul 07.00 WIB, armada KAL Anyer 1-3-64 telah lepas jangkar untuk menyisir titik-titik krusial di perairan Selat Sunda. Pengerahan belasan kapal ini bertujuan memaksimalkan pencarian jika para korban terdampar di pulau-pulau sekitar lokasi kejadian.