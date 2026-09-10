Pantau Pencarian di Perairan Anak Krakatau, IJTI: Tidak Ada Berita Seharga dengan Nyawa

M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Daus, dan Donal hilang saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau.

JAKARTA — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) terus memantau perkembangan pencarian lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK). Upaya pencarian masih berlangsung pada Kamis (10/9/2026).

"Peristiwa ini menjadi duka mendalam sekaligus ujian berat bagi profesi jurnalis, yang kerap mempertaruhkan keselamatan demi menyajikan informasi akurat kepada publik," demikian disampaikan IJTI dalam siaran pers, Kamis.

Sebagaimana diberitakan, rombongan bertolak menuju kawasan Gunung Anak Krakatau menggunakan speedboat bermesin ganda (double engine) yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan berupa jaket pelampung bagi seluruh penumpang.

Kapal tersebut dikemudikan oleh Warta, bersama awak kapal Surakman, serta Heriyanto yang bertugas sebagai pemandu. Kapal cepat ini membawa lima rekan jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian, yakni M. Bagus Khoirunnas (Antara), Ari Basuki (Merdeka), Yudhistira Pranoto (iNews), Daus (Anadolu), dan Donal (jurnalis freelance).

Menyikapi kondisi tersebut, IJTI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: