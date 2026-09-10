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Hilang Kontak di Selat Sunda, Keluarga Berharap Yudis dan Jurnalis Lain Selamat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |15:35 WIB
Hilang Kontak di Selat Sunda, Keluarga Berharap Yudis dan Jurnalis Lain Selamat
Ade Danhur, Juru Bicara Keluarga Yudistiro Pranoto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Keluarga meyakini jurnalis iNews Media Group, Yudistiro Pranoto bersama jurnalis lainnya dan kru kapal selamat setelah hilang kontak selama tiga hari. Keluarga berharap Yudistiro dan rekan-rekannya hanya terdampar dan masih membutuhkan pertolongan.

"Mudah-mudahan harapan kami ketemu dengan selamat. Jadi kita gak pernah kepikiran bahwa Yudis dan kawan-kawan ini, saya yakin mereka terdampar," kata Juru Bicara Keluarga, Ade Danhur, di Pos Ante Mortem DVI Polda Banten, Posko SAR Gabungan, Pantai Carita, Banten, Kamis (10/9/2026).

Meski demikian, Ade menyebut keluarga juga sudah siap menerima apa pun kabar yang akan diterima. Ia menilai saat ini keluarga hanya bisa berserah.

"Tetap kami sebagai manusia sudah siap, kita keluarga sudah siap apa pun yang terjadi ini memang sudah risiko kerjaan jurnalis," lanjutnya.

Saat mendatangi Pos Ante Mortem, keluarga Yudis juga menyerahkan identitas pribadi Yudis, termasuk informasi mengenai ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakannya. Namun, Ade tetap berharap Yudis dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

"Cuman namanya antisipasi kalau terjadi sesuatu sudah ada, komplit, ciri-ciri fisiknya Yudis itu ada kalau terjadi hal negatif," tandasnya.

 

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