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Masker Diburu Warga di Tengah Abu Vulkanik, Polisi Ingatkan Pedagang Tak Mainkan Harga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |10:26 WIB
Masker Diburu Warga di Tengah Abu Vulkanik, Polisi Ingatkan Pedagang Tak Mainkan Harga
Warga gunakan masker di tengah sebaran abu vulkanik erupsi gunung anak krakatau (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengecek ketersediaan dan harga masker di sejumlah pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok tetap tersedia serta menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat akibat menyebarnya abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry mengungkapkan, pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang sekaligus memantau perkembangan harga di tingkat pelaku usaha.

"Kami terus melakukan pengecekan untuk memastikan kebutuhan masker masyarakat tetap tersedia, dan harga berjalan secara wajar. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ardila, Kamis (10/9/2026).

Hasil pemantauan menunjukkan masker masih tersedia, meski persediaan di sejumlah tempat relatif terbatas karena peningkatan permintaan dalam beberapa hari terakhir. Kapasitas produksi di tingkat produsen juga disiapkan untuk ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Mackbon menjelaskan, pengawasan tersebut juga mengacu pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

 

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