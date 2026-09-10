Gunung Anak Krakatau Masih Siaga, PVMBG Catat 3 Gempa Hybrid

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, Lampung, masih berstatus Level III atau Siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tiga kali gempa hybrid/fase banyak selama periode pengamatan Kamis (10/9/2026) pukul 06.00 WIB.

"Tiga kali gempa hybrid/fase banyak dengan amplitudo 11-14 mm, nilai S-P 0 detik, dan durasi 4-7 detik." tulis PVMBG dalam laporannya, Kamis (10/9/2026).

Selain itu, PVMBG mencatat tremor menerus (microtremor) masih terekam dengan amplitudo 2-7 mm dan dominan 3 mm.

Secara visual, Gunung Anak Krakatau tertutup kabut dengan tingkat 0-III. Asap kawah tidak teramati, sedangkan CCTV visual di lapangan dalam kondisi tidak aktif.