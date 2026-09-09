Drone Thermal Canggih Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Erupsi Gunung Krakatau

JAKARTA - Tim SAR bersama TNI-Polri kembali melakukan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat menumpang speedboat di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (9/9/2026).

Sejumlah sarana turut dikerahkan dalam operasi ini, seperti KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RIB 03 Lampung, rescue car, truk personel.

Selain itu, Tim SAR juga mengerahkan drone thermal, serta berbagai peralatan SAR air, medis, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya untuk cari 5 jurnalis.

"Dalam pelaksanaan pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi operasi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU) untuk memperluas cakupan area pencarian," kata Kasubsie Ops dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto Rabu (9/9/2026).

Adapun SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran sejauh 68,3 nautical mile (NM) dan jarak antarjalur pencarian atau spacing 3 NM. Sementara SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total jarak penyisiran 69,5 NM dan spacing 3 NM.

Kedua SRU tersebut melakukan pencarian di area perairan yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan operasi SAR. Sementara itu, SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan total rencana penyisiran 67 NM dan spacing 1 NM.

SRU 4 menggunakan RIB 02 Banten untuk melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang, yang menjadi salah satu area pencarian berdasarkan hasil evaluasi operasi sebelumnya.

"Pencarian melibatkan personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, USS Pandeglang, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, serta unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, Balawista, nelayan, masyarakat, dan unsur terkait lainnya," ujarnya.