Kebakaran Pasar Tewaskan 11 Orang di Papua Tengah, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB

PANIAI – Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Sebanyak 11 orang tewas akibat peristiwa itu.

Polisi mengumpulkan bukti-bukti di lapangan guna mendalami dugaan keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam kebakaran tersebut.

Kapolres Paniai AKBP Roycke HF Betaubun menginstruksikan jajarannya menyisir seluruh bukti visual serta memeriksa saksi di lokasi kejadian.

"CCTV masih kami kumpulkan di dekat TKP, baik yang ada di rumah masyarakat maupun kantor-kantor sekitar. Kami juga memeriksa saksi-saksi mata untuk memperkuat penyelidikan ini," ujar AKBP Roycke di Paniai, dikutip Selasa (8/9/2026).

Meskipun dalam pendataan awal belum ditemukan bukti langsung keterlibatan KKB, polisi menegaskan penyelidikan tetap dibuka lebar ke segala kemungkinan. Gelar perkara akan segera dilakukan setelah seluruh hasil olah TKP, analisis CCTV, dan keterangan saksi terkumpul.

Mengingat keterbatasan fasilitas teknis di wilayah Papua Tengah, Polres Paniai berkoordinasi langsung dengan Laboratorium Forensik (Labfor) dan tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Papua untuk mengungkap penyebab pasti titik api.