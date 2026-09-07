Salurkan Bantuan Logistik, Perindo Manggarai Barat Dorong Pemulihan Rumah Korban Gempa

MANGGARAI BARAT - Pemulihan pascagempa tidak cukup hanya dengan memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi. Bagi keluarga yang rumahnya rusak, kepastian tempat tinggal yang aman menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat Hasanudin saat menyalurkan bantuan sembako di Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (6/9/2026).

Hasanudin mendorong agar hasil pendataan kerusakan rumah yang telah dilakukan pemerintah setempat segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, keluarga yang mengalami kerusakan berat dapat memperoleh dukungan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka.

"Terkait kerusakan, dari pemerintah kemarin sudah turun mendata. Kita berharap itu bisa dieksekusi langsung, bukan sekadar omon-omon," ujar Hasanudin.

Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat keluarga bertumpu untuk kembali menata kehidupan setelah bencana. Karena itu, warga dengan kerusakan paling parah perlu mendapat perhatian agar tidak terlalu lama tinggal dalam kondisi yang tidak layak.

"Kita terus mendorong supaya keluarga yang terdampak, contohnya yang rusak parah, minimal dipikirkan supaya itu bisa dibantu," kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut.