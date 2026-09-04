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Gempa NTT Sisakan Trauma, Ratusan Anak Ikuti Trauma Healing di Manggarai

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |12:25 WIB
Gempa NTT Sisakan Trauma, Ratusan Anak Ikuti Trauma Healing di Manggarai
Anggota DPR RI, Pinka Haprani bersama anak-anak korban gempa NTT (Foto: dok ist)
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JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga trauma bagi anak-anak. Kondisi tersebut mendorong Anggota DPR RI Pinka Haprani turun langsung ke Kabupaten Manggarai untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para korban.

Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) itu bersama belasan relawan menggelar kegiatan trauma healing bagi ratusan anak korban gempa di tenda pengganti ruang kelas SD Inpres Robo dan SMPN Satap Robo, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai.

Berbagai aktivitas digelar untuk mengembalikan keceriaan anak-anak, mulai dari bermain, menggambar, bernyanyi, membaca hingga mendengarkan dongeng dan bercerita. Anak-anak juga berbaur dengan para relawan yang berasal dari berbagai kampus di Ruteng, Kabupaten Manggarai.

“Kegiatan ini dalam rangka memulihkan trauma anak-anak pascagempa. Para korban berhak mendapat pendampingan psikososial,” kata Pinka, Jumat (4/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pendampingan psikososial menjadi bagian penting dalam penanganan korban bencana, khususnya bagi anak-anak yang masih menghadapi rasa takut dan cemas setelah gempa.

Kegiatan trauma healing tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Taruna Merah Putih Rio Dondokambey yang juga Anggota DPR RI Fraksi PDIP serta Bendahara Umum DPP Taruna Merah Putih Stephanie Octavia.

 

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Topik Artikel :
Korban Gempa Gempa Gempa NTT
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