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Waketum MNC Peduli Beri Semangat untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:30 WIB
Waketum MNC Peduli Beri Semangat untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT
Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, memberikan pesan semangat dan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar terus bangkit dan memulihkan kondisi pascabencana.

Pesan tersebut disampaikan Syafril menyusul penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan MNC Peduli untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah NTT.

Syafril mengatakan MNC Peduli bersama masyarakat Indonesia akan terus hadir memberikan dukungan dan bantuan kepada warga NTT.

"Kepada masyarakat terdampak, saya menyampaikan bahwa kita harus tetap semangat. Musibah ini tidak akan selamanya. Mereka harus tetap semangat, dan MNC Peduli atau masyarakat Indonesia khususnya tetap bersama saudara-saudara kita di NTT untuk saling membantu," ungkap Syafril saat diwawancarai di MNC Tower, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

MNC Peduli menyalurkan bantuan sekitar tiga ton yang didistribusikan secara bertahap ke sejumlah titik di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo. Bantuan yang bersumber dari donasi masyarakat melalui Yayasan Jalinan Kasih tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan MNC Peduli kepada warga terdampak sejak 24 Agustus 2026.

Di Kabupaten Ende, bantuan disalurkan ke Desa Ngguwa dan Desa Demulaka, Kecamatan Ndona Timur, serta Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro.

 

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Topik Artikel :
Gempa Gempa NTT MNC Peduli
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