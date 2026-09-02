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MNC Peduli Salurkan 3 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |19:38 WIB
MNC Peduli Salurkan 3 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
MNC Peduli salurkan 3 ton bantuan untuk korban gempa NTT (foto: dok ist)
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JAKARTA - MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Agustus 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat pascabencana.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, menyampaikan bahwa aksi sosial tersebut merupakan wujud simpati dan kepedulian kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa.

"Pertama, bagian daripada kegiatan MNC Peduli ini adalah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam. Kali ini bencana itu di NTT, tentunya kami ingin berbagi kepada masyarakat NTT dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak daripada gempa ini," kata Syafril saat diwawancarai di MNC Tower, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

MNC Peduli menyalurkan bantuan logistik dengan total sekitar tiga ton. Paket bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga, mulai dari popok anak, selimut, sarung, celana pendek, daster, hingga pakaian dalam untuk pria, wanita, dan anak-anak.

"Beberapa bahan yang kami sampaikan itu mulai dari kebutuhan bayi seperti popok, kemudian selimut, dan kebutuhan lainnya khususnya untuk wanita. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita di NTT yang terkena dampak," ungkapnya.

 

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Topik Artikel :
gempa Gempa NTT MNC Peduli
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