Breaking News! Gempa M4,3 Guncang Cianjur Jawa Barat

Gempa di Cianjur, Jawa Barat (Foto: Dok BMKG)

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,3 mengguncang kawasan selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa itu tercatat pada Selasa (1/9/2026) pukul 17.53 WIB.

"Info Gempa Mag:4.3, 01-Sep-2026 17:53:10 WIB, 13 km Selatan KAB-CIANJUR-JABAR," tulis informasi dalam laman bbmkgw.bmkg.go.id, dikutip Selasa.

Episenter gempa tercatat pada lokasi 6.93 LS-107.10 BT. Gempa tercatat pada kedalaman lima kilometer.

"Kedlmn: 5 km ::BMKG," tambah informasi tersebut.

BMKG juga menyebut informasi ini masih mengutamakan kecepatan. Data yang belum stabil dapat berubah seiring kelengkapan data.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.