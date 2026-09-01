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Breaking News! Gempa M4,3 Guncang Cianjur Jawa Barat

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |18:19 WIB
Breaking News! Gempa M4,3 Guncang Cianjur Jawa Barat
Gempa di Cianjur, Jawa Barat (Foto: Dok BMKG)
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JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,3 mengguncang kawasan selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa itu tercatat pada Selasa (1/9/2026) pukul 17.53 WIB.

"Info Gempa Mag:4.3, 01-Sep-2026 17:53:10 WIB, 13 km Selatan KAB-CIANJUR-JABAR," tulis informasi dalam laman bbmkgw.bmkg.go.id, dikutip Selasa.

Episenter gempa tercatat pada lokasi 6.93 LS-107.10 BT. Gempa tercatat pada kedalaman lima kilometer. 

"Kedlmn: 5 km ::BMKG," tambah informasi tersebut.

BMKG juga menyebut informasi ini masih mengutamakan kecepatan. Data yang belum stabil dapat berubah seiring kelengkapan data. 
"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Gempa Cianjur BMKG gempa
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