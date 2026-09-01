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Gempa M4,3 di Cianjur, BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Bangunan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |19:19 WIB
Gempa M4,3 di Cianjur, BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Bangunan
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (1/9/2026) sore. Hingga kini, BMKG masih memantau situasi pascagempa.

"Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut," kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto, Selasa.

Berdasarkan catatan BMKG, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Cianjur dengan skala intensitas III-IV MMI. Sementara, wilayah Kota Sukabumi, Cibadak, Nagrak, Warung Kondang, Cimahi, Cilaku dengan skala intensitas II-III MMI.

"(Skala II-III MMI) Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu," lanjut Hartanto.

Adapun wilayah Kota Bandung, Cibubur, Sukaraja dengan skala intensitas II MMI. "Yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang," ujarnya.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo (M)4,3 mengguncang kawasan selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa itu tercatat pada pukul 17.53 WIB.

"Info Gempa Mag:4.3, 01-Sep-2026 17:53:10 WIB, 13 km Selatan KAB-CIANJUR-JABAR," tulis informasi dalam laman bbmkgw.bmkg.go.id, dikutip Selasa.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Cianjur gempa
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