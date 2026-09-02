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Kawal Pendidikan Teluk Bintuni, Legislator Perindo Perjuangkan Anggaran dan Kesejahteraan Guru

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |17:13 WIB
Kawal Pendidikan Teluk Bintuni, Legislator Perindo Perjuangkan Anggaran dan Kesejahteraan Guru
Anggota Komisi A DPRK Teluk Bintuni, Daniel Dudung (foto: dok ist)
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TELUK BINTUNI - Pendidikan bukan sekadar soal besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan guru dan tenaga pendidik mendapat dukungan yang layak dalam menjalankan tugasnya. Penguatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan pendidik menjadi dua hal yang terus menjadi perhatian di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Legislator Partai Perindo, Daniel Dudung, menilai keberpihakan terhadap pendidikan harus terlihat dalam kebijakan anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan alokasi pendidikan tetap memadai untuk menjawab kebutuhan sektor tersebut sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Saya terus beri masukan tentang pendidikan. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, terutama kalau bisa dana pendidikan jangan kurang dari 20 persen," ujar anggota Komisi A DPRK Teluk Bintuni dari Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 1 itu, Rabu (2/9/2026).

Dia mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan Teluk Bintuni pada 2026 yang mencapai sekitar 30 persen. Menurutnya, besarnya alokasi tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan.

"Kalau tidak salah, tahun 2026 ini mungkin lebih daripada 20 persen, sekitar 30 persen. Kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah daerah," katanya.

Namun, bagi Daniel, dukungan terhadap pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besaran anggaran. Kesejahteraan tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian karena guru merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas pendidikan, terlebih bagi mereka yang bertugas jauh dari pusat kota.

 

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