Gelar Turnamen Mobile Legends, Cara Pemuda Perindo Wadahi Kreativitas Gen Z di Bogor

BOGOR - Energi dan kreativitas anak muda membutuhkan ruang untuk disalurkan secara positif, terutama di tengah persoalan tawuran yang masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut mendorong DPP Pemuda Perindo menggelar turnamen esport Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), bertajuk MTT League atau Merdeka Tanpa Tawuran yang digelar di Ruto Kopi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan minat dan bakat anak muda sekaligus mendorong pencegahan tawuran antarpelajar dan pemuda.

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo William Tanuwijaya mengatakan, esport tidak hanya membutuhkan kemampuan bermain, tetapi juga keterampilan dan latihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, kompetisi seperti MTT League dapat menjadi salah satu ruang pembinaan bagi anak muda.

"Kompetisi ini membutuhkan skill, keterampilan, dan latihan yang berkesinambungan. Ini merupakan sarana yang sangat baik untuk anak muda daripada terlibat tawuran. Melalui kegiatan ini, terbentuk komunitas yang sehat dan produktif," ujar William, Senin (31/8/2026).

MTT League juga diarahkan untuk membangun komunitas esport yang positif dan edukatif. Melalui kompetisi, peserta didorong mengembangkan kemampuan, kerja sama tim, disiplin, dan sportivitas.

Turnamen tersebut menyediakan uang pembinaan bagi tiga tim terbaik dengan total hadiah Rp2 juta. Kompetisi ini diharapkan tidak berhenti sebagai ajang pertandingan, tetapi menjadi bagian dari aktivitas yang dapat mempertemukan dan mengembangkan potensi anak muda.

“Pendekatan melalui kegiatan positif dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk merespons persoalan tawuran di Bogor,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Irfan Niti Sasmita mengatakan, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga penyediaan alternatif kegiatan bagi anak muda.

"Kami sangat berterima kasih telah merangkul anak-anak muda. Di Bogor marak isu tawuran, sehingga melalui kolaborasi bersama kepolisian dan berbagai pihak, kami ingin mengurangi tawuran dan mengarahkannya ke kegiatan yang lebih kreatif, positif, dan maju bersama," kata Irfan di sela acara.