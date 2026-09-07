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Kapolri Lapor Kerahkan 12 Kapal Polri Distribusikan Bantuan Bencana NTT, Prabowo: Bagus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |16:25 WIB
Kapolri Lapor Kerahkan 12 Kapal Polri Distribusikan Bantuan Bencana NTT, Prabowo: Bagus
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa Polri telah mengerahkan 12 kapal untuk membantu proses distribusi bantuan logistik, bagi masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/9/2026).

"Mohon izin, kami (Polri) sebenarnya sudah menempatkan 12 kapal untuk diperbantukan mengangkut logistik yang ada di NTT, Pak," kata Sigit dalam laporannya.

Sigit memaparkan, terdapat satu kapal kelas A3, satu kapal kelas B1, tiga kapal jenis C1, dan tujuh kapal kelas C2.

"Ini kami tempatkan ada di Labuan Bajo, di Larantuka, Kupang, ada yang di Sikka," ujar Sigit.

 

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