Survei Median: Program Sekolah Rakyat Dapat Respons Positif dari Publik

JAKARTA - Program Sekolah Rakyat mendapat respons positif dari masyarakat. Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 56,1 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap program tersebut.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, angka tersebut terdiri atas 18 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 38,1 persen cukup puas. Sementara itu, 6,8 persen responden menyatakan kurang puas, 3,1 persen tidak puas, dan 34 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Ini menunjukkan program tersebut cukup mendapat penerimaan publik,” kata Rico, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Rico, kepuasan publik terutama didorong manfaat Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 12 persen responden menyatakan puas karena program tersebut memberikan sekolah gratis bagi masyarakat tidak mampu.

“Setelah itu, 8,9 persen menilai Sekolah Rakyat membantu masyarakat kurang mampu. Kemudian 6,9 persen menyebut program ini membantu rakyat mendapatkan pendidikan yang layak, dan 6,4 persen menilai pendidikan menjadi lebih terjangkau dan merata,” ujar Rico.

Selain itu, sebanyak 2 persen responden menilai Sekolah Rakyat dapat membantu mengurangi angka putus sekolah.

“Jadi lima alasan terbesar publik puas adalah sekolah gratis untuk orang tidak mampu 12 persen, membantu masyarakat kurang mampu 8,9 persen, membantu mendapatkan pendidikan yang layak 6,9 persen, pendidikan terjangkau dan merata 6,4 persen, serta mengurangi angka putus sekolah 2 persen,” katanya.