Fadli Zon Ungkap Lebih dari 100 Nama Diusulkan Terima Tanda Jasa dan Kehormatan

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, mengungkap lebih dari 100 nama telah diusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan.

Hal tersebut disampaikan Fadli setelah mengunjungi kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Fadli melaporkan sejumlah masukan dari kementerian/lembaga dan unsur masyarakat terkait nama-nama yang diusulkan.

Dia menegaskan, usulan tersebut tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional.

"Mereka-mereka yang direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan. Ini bukan pahlawan nasional. Kalau pahlawan nasional nanti bulan November, meskipun prosesnya sedang berlangsung. Tapi ini untuk tanda jasa, tanda kehormatan dari berbagai bidang," kata Fadli di depan Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).