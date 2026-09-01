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Poltracking: Kepercayaan Publik 63,2 Persen Jadi Modal Prabowo Perbaiki Kinerja

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |15:26 WIB
Poltracking: Kepercayaan Publik 63,2 Persen Jadi Modal Prabowo Perbaiki Kinerja
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menilai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih berada pada level yang cukup tinggi. Tingkat kepercayaan tersebut dinilai menjadi modal bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja ke depan.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 63,2 persen.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 63,2 persen,” kata Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, dalam survei bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV, Selasa (1/9/2026).

Tingkat kepercayaan publik tersebut selaras dengan tingginya popularitas sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang diketahui oleh 76,9 persen publik berdasarkan hasil survei.

Selain KDMP, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Tercatat sebanyak 93,9 persen publik mengetahui program tersebut.

“Popularitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 93,9. Sedangkan terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak 76,9 persen publik sudah tahu tentang program tersebut,” lanjut Masduri.

 

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