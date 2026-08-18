Haru Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Jadi Paskibraka Nasional 2026 di Istana

JAKARTA - Suburia tak mampu menyembunyikan perasaan haru saat melihat anaknya, Ismi Ulfaida, berada di barisan Paskibraka yang bertugas dalam penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Ismi adalah satu-satunya siswa Sekolah Rakyat dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil lolos menjadi bagian dari Paskibraka Nasional tahun 2026. Ia bahkan mengemban amanah sebagai cadangan pembawa baki.

Ditemui usai acara, Suburia mengaku tidak menyangka bisa sampai ke Jakarta untuk melihat putrinya tampil di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Langsung terharu Pak, menangis mendengar anak lolos (Paskibraka)," kata Suburia.

Ismi merupakan anak dari pasangan Rahman dan Suburia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan penghasilan Rahman yang bekerja sebagai buruh tani.

Dengan penghasilan tidak menentu dan segala keterbatasan yang ada, Ismi tetap menjadi anak yang sabar dan mempunyai tekad kuat untuk menggapai mimpinya, termasuk menjadi seorang Paskibraka.

"Selain Ismi-nya penyabar dan penurut, dia juga membantu saya di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah," ujarnya.

Di samping itu, Suburia juga merasakan perubahan yang cukup signifikan. Menurutnya, Ismi lebih rajin beribadah setelah menjalani pendidikan selama satu tahun di Sekolah Rakyat.

Di tempat yang sama, Ismi menjelaskan butuh proses panjang hingga dia bisa sampai tahap ini. Mulai dari seleksi tingkat kabupaten, naik ke provinsi, hingga tingkat nasional. Secara keseluruhan, Ismi bersaing dengan 119.441 pendaftar, dan dia masuk menjadi salah satu dari 76 putra-putri terpilih dari 38 provinsi.