Paskibraka Asal Papua Neeltje Deliana Jadi Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera di Istana

JAKARTA - Neeltje Deliana Insjowi Werimon, Paskibraka perwakilan Provinsi Papua, dipercaya menjadi pembawa baki dalam Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Neeltje merupakan pelajar SMA Negeri 8 Jayapura. Ia menjadi bagian dari Tim Paskibraka “Indonesia Adil Makmur” yang terdiri dari putra-putri terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam formasi utama, Neeltje mendapat kepercayaan membawa baki dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih. Tugas tersebut menjadi salah satu peran penting dalam rangkaian upacara yang berlangsung di halaman Istana Merdeka.

Sementara posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Pada unsur formasi lainnya, Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai Komandan Kelompok 8.