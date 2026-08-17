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Kala Prabowo-Gibran Tersenyum Dapat MBG saat Karnaval Nusantara di Monas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |22:24 WIB
Kala Prabowo-Gibran Tersenyum Dapat MBG saat Karnaval Nusantara di Monas
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat MBG saat karnaval (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut mengikuti Karnaval Nusantara di kawasan Monas-Bundaran HI, Jakarta, pada Senin (17/8/2026) malam. Bahkan, BGN memberikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka saat karnaval.

Momen tersebut terjadi saat iringan kendaraan hias BGN melintas di depan Prabowo yang melepas kendaraan hias Karnaval Nusantara di Monas. Prabowo yang menerima paket MBG pun tersenyum hingga akhirnya melambaikan tangannya ke arah kendaraan hias BGN.

Sama halnya dengan Prabowo, Gibran pun tersenyum menerima MBG tersebut. Bahkan, Gibran sempat mengangkat paket MBG tersebut dengan kedua tangannya seolah menyampaikan rasa terima kasihnya.

Saat iringan kendaraan hias BGN melintas di depan Prabowo dan Gibran, pembawa acara menyebutkan, BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BGN melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Selama kurang lebih satu setengah tahun menjalankan program makan bergizi gratis, BGN telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27 ribu lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja," kata pembawa acara saat Karnaval Nusantara pada Senin 17 Agustus 2026.

(Arief Setyadi )

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