Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinggalkan Monas, Prabowo Sapa Warga dari Atas Mobil Maung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |21:20 WIB
Tinggalkan Monas, Prabowo Sapa Warga dari Atas Mobil Maung
Presiden Prabowo Subianto tinggalkan Monas, Jakarta (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (17/8/2026) malam. Prabowo kembali menuju Istana Negara setelah menghadiri gelaran karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo meninggalkan kawasan Monas sekitar pukul 20.30 WIB. Presiden terlihat berdiri di atas mobil Maung berwarna putih yang dikawal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Saat kendaraan melintas di kawasan Air Mancur Thamrin atau Bundaran HI, keberadaan Prabowo langsung menarik perhatian warga. Masyarakat yang melihat Presiden spontan memanggil namanya sembari mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel.

"Pak Prabowo, Pak Presiden, lihat ke sini pak, merdeka Pak Prabowo," kata warga yang senang melihat Presiden Prabowo secara langsung, Senin.

Prabowo kemudian membalas sapaan masyarakat dengan menangkupkan kedua tangannya ke arah warga. Ia juga beberapa kali melambaikan tangan sebagai bentuk sapaan kepada masyarakat yang memadati kawasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438/prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428/mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236414/prabowo-yrhZ_large.jpg
Prabowo Sampaikan Duka atas Musibah Gempa di NTT, Perintahkan Jajaran Bergerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236349/mensesneg-G7AX_large.jpg
Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236277/menkum-wdO3_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274/prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement