Tinggalkan Monas, Prabowo Sapa Warga dari Atas Mobil Maung

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (17/8/2026) malam. Prabowo kembali menuju Istana Negara setelah menghadiri gelaran karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo meninggalkan kawasan Monas sekitar pukul 20.30 WIB. Presiden terlihat berdiri di atas mobil Maung berwarna putih yang dikawal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Saat kendaraan melintas di kawasan Air Mancur Thamrin atau Bundaran HI, keberadaan Prabowo langsung menarik perhatian warga. Masyarakat yang melihat Presiden spontan memanggil namanya sembari mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel.

"Pak Prabowo, Pak Presiden, lihat ke sini pak, merdeka Pak Prabowo," kata warga yang senang melihat Presiden Prabowo secara langsung, Senin.

Prabowo kemudian membalas sapaan masyarakat dengan menangkupkan kedua tangannya ke arah warga. Ia juga beberapa kali melambaikan tangan sebagai bentuk sapaan kepada masyarakat yang memadati kawasan tersebut.