Prabowo Resmikan Renovasi Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026). Peresmian dilakukan usai Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya.

"Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih," kata Prabowo saat meresmikan.

Sebelum meresmikan, Prabowo turut berkeliling area museum yang baru direnovasi. Dia turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hingga sejumlah pejabat lainnya.

Selama tinjauan, Prabowo tampak dengan saksama berkeliling sambil melihat isi museum. Dia juga mendapat penjelasan soal museum ini dari Menteri Kebudayaan.

Di momen tersebut, Prabowo tampak berhenti di hadapan salah satu foto yang dipajang. Prabowo juga terlihat menunjuk gambar tersebut sambil berbicara kepada jajarannya.

(Arief Setyadi )

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