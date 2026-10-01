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Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Prabowo Ajak Mengenang Jasa Pahlawan Revolusi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |08:31 WIB
Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Prabowo Ajak Mengenang Jasa Pahlawan Revolusi
Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila/Okezone
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026) pagi.  Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Sementara Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar bertindak sebagai komandan upacara, dan perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitirana Nur Heru Wibawa.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengajak peserta Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa para pejuang bangsa dan pahlawan revolusi.

"Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan para pejuang bangsa dan terutama para pahlawan revolusi mengheningkan cipta mulai," kata Prabowo.

Rangkaian upacara sebelumnya diawali dengan kedatangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Monumen Pancasila Sakti. Setelah menerima laporan Komandan upacara, Prabowo menuju mimbar upacara dan memberikan salam kebangsaan.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran serta laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.

Setelah mengheningkan cipta, rangkaian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan Pembukaan UUD 1945.

 

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