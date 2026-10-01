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Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |06:02 WIB
Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila
Hari Kesaktian Pancasila (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tersebut berkaitan erat dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI yang terjadi sehari sebelumnya dan berujung pada kegagalan upaya kudeta.

G30S PKI menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan tragedi percobaan kudeta yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara komunis.

Dalam tragedi berdarah tersebut, dirangkum dari berbagai sumber, enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan seorang perwira menengah gugur. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, serta Lettu Pierre Andreas Tendean.

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa tersebut.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga kerap dipusatkan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang menjadi tempat ditemukannya keenam Pahlawan Revolusi.

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