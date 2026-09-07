Peristiwa 7 September: Aktivis HAM Munir Tewas

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 7 September. Beberapa di antaranya adalah deklarasi kemerdekaan Brasil dari Portugis, hingga wafatnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Berikut sejumlah peristiwa yang tercatat terjadi pada 7 September, dilansir dari berbagai sumber di antaranya dari wikipedia:

- Brasil Deklarasi Kemerdekaan dari Portugis

Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis pada 7 September 1822. Negara yang kini dikenal sebagai Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil tersebut menyatakan diri sebagai negara merdeka.

Pengakuan terhadap kemerdekaan Brasil baru diberikan pada 7 September 1825. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 15 November 1889, Brasil berubah menjadi negara republik setelah sebelumnya menerapkan sistem monarki.

- Aktivis HAM Munir Meninggal Dunia

Munir Said Thalib merupakan salah satu aktivis HAM Indonesia. Ia lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 Desember 1965 dan meninggal dunia pada 7 September 2004 dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam. Saat itu, Munir berusia 38 tahun.